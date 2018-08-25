В ночь на 25 августа в Киеве произошло крупное ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась на столичном Набережном шоссе, где автомобиль BMW 316 врезался в отбойник. ДТП произошло около полуночи.

По предварительной информации, автомобиль двигался в сторону Почтовой площади. Не доезжая до пешеходного моста BMW занесло и его отбросило в отбойник, после чего вылетел в третью полосу. Водитель сказал полицейским, что у него отлетело колесо.

В результате аварии пострадала девушка. Ее госпитализировали в больницу. Движение в сторону пешеходного моста осуществлялось по одной полосе.

На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики. Подробности происшествия выясняются.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что из-за ДТП по дороге в Киев колонна одесской Национальной гвардии не доехала до столицы 60 км.

Также На трассе под Киевом в ДТП погибли четыре человека, еще трое - в реанимации.