Певец Алексей Лебединский, известный ранее как профессор Лебединский, пожаловался, что его обокрали прямо на улице в Киеве. Об этом он написал в Facebook.

"Полчаса назад во время прогулки по ул. Сагайдачного у меня украли телефон. Так что я без связи американской и украинской. Пишите сюда. Как восстановить в Киеве американскую симку, не знаю. А очень надо. Если кто в курсе, скажите. С праздником еще раз украинцев! P.S. Будьте все осторожны, в толпе прогуливающихся работают карманные воры. Увидите, поймаете - бейте ногами от души. Ненавижу воров всех мастей", -написал он.

Фото: facebook.com/ProfessorLebedinsky

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