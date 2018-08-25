Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук во время концерта в Киеве в перерыве между исполнением песен призвал освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии уже 104 день, и посвятил ему одну из песен, передает "Громадське".

"В этот день, когда мы здесь, есть те, кто не с нами. Это патриоты, герои, которых помимо их воли лишили права отмечать независимость Украины у нас дома. Это политические заключенные, украинцы, которые находятся в российских тюрьмах прямо сейчас. И мы не просто поддерживаем их морально, мы не просто отдаем свои души и сердца им, мы требуем, чтобы они были немедленно освобождены", - отметил певец.

Как отмечается, Вакарчук посвятил О.Сенцову и другим политзаключенным песню "Когда тебе трудно".

"Для Олега Сенцова и других – следующая песня", - сказал лидер группы.

Кроме того, он объявил, что посвящает песню "Еще мгновение" военным в зоне боевых действий на Донбассе.

Как сообщала "Страна", во время концерта сеть обсуждает - объявит ли Вакарчук о походе в президенты

Мы писали букмекеры поверили, что Вакарчук объявит о походе в президенты на "Олимпийском".

Ранее Зеленский обратился к Вакарчуку с предложением объединиться и стать "мы".