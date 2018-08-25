Германия будет продолжать поддерживать процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта и готова взять на себя ответственность в этом.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в пятницу в Ереване, сообщает корреспондент Укринформа.

"Германия готова взять на себя политическую ответственность в решении нагорно-карабахского конфликта. Для этого существует так называемая Минская группа ОБСЕ, членом которой является Германия. Мы говорили о том, как хорошо было бы разрешать такие конфликты, но, конечно, их нужно решать в условиях, когда все стороны готовы к этому", - сказала Меркель.

Затронула она и вопрос сотрудничества ЕС с Арменией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Канцлер выразила удовлетворение, что в последние месяцы Ереван заключил соглашение с Евросоюзом, "что отражает тот факт, что Армения является одновременно членом ЕАЭС, но, с другой стороны, хочет углублять сотрудничество с Европейским Союзом". Она пообещала сделать все возможное, чтобы это соглашение на самом деле работало и привело к более углубленному сотрудничеству страны со всеми государствами-членами ЕС. Армения, по словам Меркель, может служить хорошим примером того, как можно иметь хорошее сотрудничество с Россией и одновременно хорошее сотрудничество с ЕС.

Что же касается формальных переговоров о сотрудничестве между ЕС и ЕАЭС, то "в обозримом будущем это невозможно", считает она, но не исключает такой возможности в будущем.

Пашинян со своей стороны заявил, что "Республика Армения не проводит внешнюю политику в отношении одной страны-партнера за счет другой страны-партнера", а потому будет расширять свои отношения с Россией, в том числе, в рамках Евразийского экономического союза, и одновременно развивать отношения с Европейским Союзом и европейскими странами.

"Такая наша внешняя политика для Федеративной Республики Германии вполне приемлема, и мы действительно не видим потребности противовесов и балансировки", - заявил армянский премьер.

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