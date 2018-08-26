Туристы из Украины едут в Крым, чтобы посмотреть на мост, который соединил берега Тамани и Крымского полуострова, и убедиться, что он существует. Для этого они даже заказывают специальные туры на мост, рассказали ТАСС представители туротрасли и эксперты.

"Украинские граждане, особенно те, кто останавливается на курортах восточного Крыма: в Керчи, Феодосии, Коктебеле, Судаке, едут на мост, чтобы лично убедится, что он существует и по нему можно проехать", - сказалглава отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму, руководитель одной из крупных турфирм региона Борис Зелинский.

По его словам, у украинских граждан также популярны туры по мосту. "Кроме того, есть туры, которые предлагаются и гражданам Украины, чтобы посетить курорты Краснодарского края, Кавказа, с проездом, конечно, по Крымскому мосту. Такие туры приобретаются охотно. Сейчас сказать сложно, сколько именно туристов из Украины ими воспользовались, но интерес есть", - сообщил Зелинский.

По его словам, украинцы, побывав на экскурсиях в Крыму, отдохнув на пляжах, едут далее в Сочи, Анапу, Геленджик, другие курортные города юга России.

Заместитель председателя общественной палаты республики Александр Форманчук рассказал, что "Крымский мост превращается в очень популярный экскурсионный объект".

"Достаточно посмотреть фотографии в соцсетях, в том числе и известных украинцев, которые просто в восторге от моста, несмотря на то, что украинские власти, говорили, что построить мост невозможно", - отметил Форманчук.

Форманчук предполагает, что украинцы пережили волну страха, которая нагнеталась как со стороны украинских властей, так и СМИ. "Боязни больше нет, они с удовольствием едут сюда на отдых и экскурсии", - говорит он.

Причем, отмечает зампредседателя общественной палаты полуострова, важно, что граждане Украины везут на отдых в Крым детей, внуков. "Они тем самым прививают своим сыновьям, дочерям, внукам и внучкам любовь к Крыму, любовь и традицию отдыхать именно здесь. Они передают эту любовь, как семейную реликвию. Это показатель того, что разделить наши народы никому не удастся", - подчеркнул он.

По данным крымского министерства курортов, ежегодно полуостров посещают около 800 тыс. украинцев. В нынешнем году, по словам министра курортов и туризма Вадима Волченко, власти республики ожидают рост турпотока в регион со стороны Украины до 1 млн человек.

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