В Одесской области полицейские ищет взрывчатку на железнодорожном вокзале после сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области в Facebook.

"Полиция проверяет сообщение о минировании одесского железнодорожного вокзала. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Как сообщала "Страна", 22 августа перед последними приготовлениями к параду нетрезвый гражданин с друзьями заминировали по телефону Банковую.

Также "Страна" писала, как во Львове " электронный минер" требовал 5 тысяч гривен, угрожая взорвать областную больницу.

Ранее "Страна" также сообщала, что здание ВСП, где должны были уволить начальницу Чауса, минировали дважды, а также о том, что в Киеве задержали мужчину, который "заминировал" Раду в поддержку Савченко.