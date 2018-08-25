Супруга американского сенатора от Республиканской партии Джона Маккейна Синди прокомментировала его решение о прекращении лечения опухоли мозга, диагностированной в июле 2017 года. Она поблагодарив всех за помощь на своей странице в Twitter.

"Я люблю своего мужа всем сердцем. Господь, благослови всех, кто заботился о моем муже в этом путешествии", - написала Синди Маккейн.

В заявлении семьи Маккейн указывается, что 81-летний сенатор "прожил год, и это дольше, чем ожидали многие, но развитие болезни и неумолимое влияние возраста выносят свой вердикт. С присущей ему силой духа он решил прекратить лечение".

Фото: twitter.com/cindymccain

Фото: Etoday

Как сообщала "Страна", сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн решил прекратить лечение спустя год после обнаружения опухоли.

Также "Страна" писала, что в декабре прошлого года Маккейна выписали домой, сняв побочные эффекты лечения онкологии.