В Мукачево Закарпатской области произошел пожар на складских помещениях "Новой почты".
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Закарпатья.

"24 августа в 20:50 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение о пожаре в складском помещении компании доставки "Новая почта" по адресу в г. Мукачево, ул. Кооперативная... Из-за повышенного номера сложности было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya/

Над ликвидацией пожара работали 12 единиц техники и более 40 спасателей.

Сейчас пожар в складском помещении на площади 2400 кв. м локализован, продолжается ликвидация.

Как сообщает издание Mukachevo.net во время возгорания помещений были слышны взрывы.

Видео: facebook.com

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