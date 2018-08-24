В соцсетях обсуждают, заявит ли Святослав Вакарчук о том, что идет в президенты на своем концерте, который сейчас идет в НСК Олимпийский.

"Говорят, если Вакарчук не заявит что идет в президенты, за билеты в первую фан-зону вернут по 500 гривен. Поэтому ему выгоднее пойти", - пошутил жураналист Михаил Ткач.

Фото: facebook.com

А народный депутат Виктория Сюмар уверена, что "таки-да".

"Ну, Слава, похоже, таки да ...))), а как иначе, когда "переменыия начинаются с каждого из нас"?)", - написала она.

Фото: facebook.com

Но есть и те, кто не уверен, что Святослав скажет о своих президетских амбициях

"Вы все заготовили пост на случай, если Вакарчук пойдет в президенты? Самые умные заготовили даже два на случай если пойдет и на случай если не пойдет?" - пишет Антон Швец.

Фото: facebook.com

А некоторые пользователи считаю, что если даже он и заявит, что идет в президенты, голосовать за него не нужно в принципе. "Оставайся, Святослав, тем, кем ты являешься и дальше собирай полные стадионы! Президента-Вакарчука мы не приобретем, а вот певца потеряем точно", - написал Денис Попович.

Фото: facebook.com

Журналист Иван Яковина говорит, что на концерте все друг друга спрашивают - "пойдет ли он?".

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" задала пять главных вопросов об участии в выборах Святослава Вакарчука.

Мы писали, что букмекеры поверили, что Вакарчук объявит о походе в президенты на "Олимпийском".

Также мы писали, что Зеленский заявил, что его не интересуют истории с политикой и объяснил свой призыв к Вакарчуку.