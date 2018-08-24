Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, которая оказалась невъездной в Россию, планирует на следующей неделе посетить Украину. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.

"В качестве еще одного проявления преданности Канады отношениям с Украиной министр иностранных дел на следующей неделе поедет в Украину", - заявили в канадском МИД.

Фриланд будет находиться в Украине только 28 августа.

В Киеве она встретится с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным, а также выступит перед участниками совещания послов.

"Канада продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также важные демократические, экономические и социальные реформы", - отметили в МИД Канады.

В рамках своего европейского турне Фриланд также посетит Германию и Францию, где тоже выступит перед послами этих стран.

В последний раз Христя Фриланд посещала Украину в декабре прошлого года. После визита Канада обещала выделить $8 млн на гуманитарную помощь Донбассу.

Как сообщала "Страна", США и Канада опубликовали совместное заявление по миротворцам на Донбассе.

Также "Страна" писала, что в апреле министр иностранных дел ФРГ встретился в Берлине с канадской коллегой Христей Фриланд по углубленному обсуждению украинской тематики, в том числе министры говорили о перспективах размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН.