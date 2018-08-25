Сегодня, 24 августа, представители крупнейших технологических компаний Facebook, Google и Twitter соберутся на тайную встречу по подготовке к промежуточным выборам в США. Об этом сообщает интернет-издание BuzzFeed.

В распоряжение издания попало письмо, в котором глава подразделения Facebook по политике в сфере кибербезопасности Натаниэль Глейхер приглашает представителей десяти компаний, в том числе Google, Microsoft и Snapchat собраться в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско.

"Как я уже говорил некоторым из вас в течение последних нескольких недель, мы намеревались организовать беседу в продолжение обсуждений в нашей сфере по информационным операциям, защите выборов и работе, которую мы все делаем, чтобы справиться с этими вызовами", - говорится в письме.

В мае подобная встреча уже проходила в офисе Facebook, на ней присутствовали представители ФБР и министерства внутренней безопасности США.

Повышенное внимание к технологическим компаниям привлекалось после появления сообщений о том, что иностранные спецслужбы используют платформы соцсетей, чтобы воздействовать на пользователей в преддверии выборов 2016 года.

В феврале против 13 граждан России в США были выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы. По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований, которое западные СМИ называют "фабрикой троллей" и подозревают в попытках повлиять на американских избирателей.

После февральских обвинений, отмечает издание, Facebook, Twitter, Reddit, Tumblr и YouTube как минимум один раз проводили "чистки" аккаунтов, якобы связанные с деятельностью иностранных агентов.

Ранее Трамп в Twitter призвал американцев научиться распознавать фейковые новости.

Как сообщала "Страна", перед выборами в Конгресс США появился новый американский сайт "фабрики троллей".

Напомним также, что демократы в США показали тысячи постов российской "фабрики троллей" в Facebook.