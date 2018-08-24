Соединенные Штаты не станут применять какие бы то ни было новые санкции в отношении России, если посчитают, что Москва не вмешивается в американские избирательные процессы.

Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, с которым провел переговоры в Женеве секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев.

"Не будет никаких новых санкций, если не будет дальнейшего вмешательства [в ход выборов в США]", - подчеркнул Болтон. Это его высказывание процитировало информационное агентство Associated Press, которому, по его свидетельству, Болтон дал интервью в постоянном представительстве США при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве в перерыве "между утренней и дневной встречами" с Патрушевым. Агентство не уточнило, когда именно советник американского лидера произнес эти слова - в интервью или в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с руководителем СБ России. Болтон также отметил, что еще "предстоит определить", как стороны урегулируют ситуацию вокруг "прошлого вмешательства" в выборы в США.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В рамках данного следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. 13 июля о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые, по версии Вашингтона, являются сотрудниками военной разведки России, объявил первый заместитель министра юстиции - генерального прокурора США Род Розенстайн.

Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Как сообщала "Страна", ранее Болтон заявил, что членство Украины в НАТО зависит от выполнения ряда условий.

Также советник Трампа порекомендовал Украине искать альтернативные источники энергии, чтобы не зависеть от "Северного потока-2".

Мы писали, что советник Трампа Болтон встретился в Киеве с Юлией Тимошенко.