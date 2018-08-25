Музыкальная группа Imagine Dragons выпустила новый клип на песню - Natural, которая вышла на середине лета. Видео опубликовали на официальном канале группы в YouTube 24 августа.

Музыкальное видео к песне Natural, которая собрала десятки миллионов просмотров, фанаты ждали почти два месяца и пока клип собрал около 12 тысяч просмотров и 33 тысячи лайков. Отметим, что это уже третий релиз музыкантов в этом году.

Музыкальные критики уже обещают, что песня станет суперхитом всех чартов.

Перевод песни от hel_l_ene/amalgama-lab.com

Как сообщала "Страна", на Billboard Music Awards назвали лучших рок-исполнителей прошлого года. Награду получил коллектив Imagine Dragons. Эта же группа удостоилась победы в категориях "Лучший рок-альбом" (Evolve) и "Лучшая рок-песня" (Believer).

Напомним также, что знаменитый рок-музыкант показал звуковые костюмы, которые помогают покинуть реальность.