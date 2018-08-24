Результативным поединком между донецкими командами "Олимпик" и "Шахтер" начался в праздничный день 24 августа 6-й тур чемпионата Украины по футболу среди клубов Премьер-лиги.

Встреча на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского завершилась со счетом 5:2 в пользу "горняков", сообщает Укринформ.

Мячи забили: Марлос (11-я минута), Жуниор Мораес (17, 33, 75), Тарас Степаненко (42) и Олег Данченко (76, автогол) - у победителей; Геннадий Пасич (19) - в составе "Олимпика".

Сегодняшний хет-трик позволил Жуниору Мораесу с 6-ю голами возглавить список лучших бомбардиров первенства.

В субботу, 25 августа, в чемпионате пройдут два матча. "Александрия" на арене "Ника" принимает полтавскую "Ворсклу" (начало в 17.00, транслирует телеканал "Футбол 2"), а "Черноморец" будет играть в Одессе с киевским "Динамо" (19.30, "Футбол 2").

Завершится 6-й тур тремя поединками в воскресенье, 26 августа, причем все матчи начнутся в 19.30. "Мариуполь" дома сыграет со "Львовом" ("Футбол 1"), львовские "Карпаты" на стадионе "Украина" встретятся с киевским "Арсеналом" (ZIK), а "Заря" в Запорожье - с черниговской "Десной" ("Униан").

Турнирное положение: "Шахтер" - 15 очков (после 6-ти матчей), "Динамо" - 12 (4), "Александрия" - 12 (5), "Черноморец" - 8 (5), "Заря" - 8 (5), "Олимпик" - 6 (6), "Ворскла" - 6 (5), "Карпаты" - 5 (5), "Десна" - 4 (5), "Львов" - 4 (5), "Мариуполь" - 3 (4), "Арсенал" - 1 (5).

Напомним, встречу 3-го тура "Мариуполь" - "Динамо" (Киев) перенесли на 26 сентября из-за участия клубов в еврокубках.

Как сообщала "Страна", в Премьер-лиге Украины начались новые интриги и вызовы.

Также Марлос стал лучшим игроком четвертого тура Премьер-лиги.

Мы писали, что в Англии стартовала футбольная Премьер-Лига с быстрого гола Погба за МЮ.