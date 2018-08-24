Немецкие орнитологи обнаружили, что попугаи могут отказываться от немедленного вознаграждения, если это приведет к получению куда большей награды. Эксперимент описан в статье в журнале Scientific Reports.

Птицам предлагалось сделать выбор между угощением и предметом, который "купит" больше угощений. При этом пернатые участники исследования максимизировали прибыль, выбирая более ценный предмет.

Подобное принятие решений довольно сложное (как минимум, с точки зрения необходимости ингибирования импульсов получения немедленного удовлетворения потребностей). К такому когнитивному решению способны люди и некоторые капуциновые обезьяны. Они могут отказываются от немедленного поедания угощения, если знают, что через какое-то время его можно будет обменять на гораздо бóльшую награду.

А вот у птиц такая способность впервые была обнаружена учеными из Института орнитологии Общества Макса Планка при участии Анастасии Крашенинниковой. В своем исследовании они протестировали представителей вида солдатский ара (Ara ambiguus), синегорлый ара (Ara glaucogularis), горный ара (Primolius couloni) и жако, также известного как серый попугай (Psittacus erithacus).

Птиц натренировали обменивать моток скотча на угощения, причем у каждого предмета была своя ценность: за один предмет можно было получить кусочек сухой кукурузы (маленькая награда), другой предмет позволял получить подсолнечное семечко (средняя награда), а третий "покупал" кусочек грецкого ореха (большая награда).

Выбор в пользу экономически более эффективного решения попугаи делали вне зависимости от того, была немедленная награда маленькой или средней.

Фото: Krasheninnikova et al./Scientific Reports 2018

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