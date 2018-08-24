По итогам жеребьевки Открытого чемпионата США по теннису стали известными пары первого круга основной сетки турнира, сообщает УНН.

Седьмая сеяная украинка Элина Свитолина сразится с 79-той ракеткой мира Сачи Викери из США. Лучшим выступлением Свитолиной на US Open является прошлогодний - четвертый круг.

Второй номер женского тенниса страны Леся Цуренко поборется с 38-м номером мира Элисон Ван Ейтванк из Бельгии. Теннисистки сыграли один очный матч еще в 2013-м, тогда выигрыш достался нашей землячке.

Отметим, что на Екатерину Бондаренко ожидает баталия с 70-й ракеткой в ​​мире белорусской Верой Лапко, Екатерина Козлова будет противостоять испанке Ларри Арруабаррена. Также 18-летняя Даяна Ястремская проведет дебютный поединок в основных сетках турниров Большого Шлема с одной из победительниц квалификационных соревнований.

Как сообщала "Страна", астронавты сыграли в большой теннис в открытом космосе.

Мы писали, что сразу пять украинских теннисистов выйдут на корты в квалификации US Open.

Ранее первая ракетка Украины провела тренировку с бывшей первой ракеткой мира из России перед стартом US Open. Видео.