Определились первые соперницы Свитолиной и Цуренко на последнем турнире Большого Шлема 2018
По итогам жеребьевки Открытого чемпионата США по теннису стали известными пары первого круга основной сетки турнира, сообщает УНН.
Седьмая сеяная украинка Элина Свитолина сразится с 79-той ракеткой мира Сачи Викери из США. Лучшим выступлением Свитолиной на US Open является прошлогодний - четвертый круг.
Второй номер женского тенниса страны Леся Цуренко поборется с 38-м номером мира Элисон Ван Ейтванк из Бельгии. Теннисистки сыграли один очный матч еще в 2013-м, тогда выигрыш достался нашей землячке.
Отметим, что на Екатерину Бондаренко ожидает баталия с 70-й ракеткой в мире белорусской Верой Лапко, Екатерина Козлова будет противостоять испанке Ларри Арруабаррена. Также 18-летняя Даяна Ястремская проведет дебютный поединок в основных сетках турниров Большого Шлема с одной из победительниц квалификационных соревнований.
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