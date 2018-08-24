Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США будут готовы поддержать территориальные договоренности между Сербией и Косово, если таковые удастся достичь.

Также Болтон заявил, что США не исключают территориальные поправки в этом вопросе. Об этом сообщает ТАСС.

"Остается спор между Сербией и Косово, который еще не решен. Многие пытались быть посредниками, но пока этого никому не удавалось, но есть признаки, что обе стороны готовы вести переговоры", - отметил он.

При этом помощник Трампа выразил надежду, что решению этого сложного вопроса никто не будет мешать.

"Мы не можем в это вмешиваться и не будем этому мешать. Если Косово и Сербия достигнут договоренностей, которые удовлетворят обе стороны, мы готовы их поддержать. Я не думаю, что кто-то в Европе будет мешать, если две стороны найдут общее удовлетворяющее решение", - заявил Болтон.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа дала зеленый свет варианту разделения Косово. Трамп договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным на недавнем хельсинкском саммите.

Сербия не признает независимость Косово, провозглашенную в 2008 году. Президент Сербии Александар Вучич настаивает: любая будущая сделка с Косово должна быть результатом компромисса, вероятно, референдума. Впрочем, недавно президент Сербии Александр Вучич поддержал разграничение с албанцами на территории Косово и Метохии - с целью избежания конфликтов в будущем.

Также "Страна" разбиралась, грядет ли новая война в Косово и почему Сербию поддерживают и Россия, и Украина. Напомним, обострение началось с того, как на севере Косово, где живут в основном сербы, косовский спецназ задержал и выдворил сербского политика Марко Джурича. В правительстве Сербии он отвечает за улаживание сербско-косовского конфликта.

По иронии судьбы, Джурич приехал в сербский анклав поговорить об урегулировании конфликта с Косово. При этом спецназовцы действовали очень жестко – избивали сербов, пытавшихся защитить Джурича.