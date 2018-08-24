Перспектива членства Украины в НАТО зависит от выполнения страной ряда политических и военных условий. Об этом в пятницу заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на брифинге в Киеве.



"Администрация [Джорджа] Буша в 2008 году предложила Украине и другим странам ускорить вступление в НАТО, но европейские коллеги не согласились. Сейчас наша администрация активно рассматривает этот вопрос относительно Украины, несколько шагов уже было сделано, но многое зависит от самой Украины", - сказал он, добавив, что речь идет о выполнении ряда "политических и военных условий".

Советник президента США также отметил, что со стороны Украины "есть прогресс" в выполнении необходимых задач, но "еще многое предстоит сделать".

В декабре 2014 года украинский парламент отказался от внеблокового статуса государства. Тогда Порошенко отмечал, что Украина должна к 2020 году перейти на стандарты НАТО. Он также особо подчеркивал, что членство в организации является стратегической целью страны. В 2015 году глава государства сказал, что вынесет вопрос о вступлении в Североатлантический союз на всеукраинский референдум, но лишь тогда, когда Украина будет к этому готова.

Как сообщала "Страна", Порошенко уже 4 сентября внесет в Раду изменения в Конституцию о курсе на Евросоюз и НАТО.

Ранее в НАТО назвали обороной развертывание контингента на восточной границе альянса.

Также российский концерн "Калашников" показал новый автомат под патрон НАТО.