Возрождение второго флота американских Военно-морских сил (ВМС) не следует рассматривать как стремление США к столкновению с Россией.

С таким заявлением выступил в пятницу на торжественной церемонии в Норфолке (штат Вирджиния), посвященной восстановлению второго флота, начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон.

"В последнее время было множество предположений насчет того, что возрождение второго флота означает перегруппировку ВМС США для ведения боевых действий и даже стремление к ним. Ничего не может быть дальше от истины", - заявил американский военачальник.

"Это динамичный ответ США на динамичную атмосферу в сфере безопасности", - сказал Ричардсон про восстановление второго флота.

Второй Флот США - оперативный флот, или оперативная единица ВМС США, в зону ответственности которого входила западная часть Атлантического океана, морская зона, прилегающая к Атлантическому побережью США (исключая штаты карибского бассейна и штат Флориду).

Административный центр флота - военно-морская база (ВМБ) Норфолк. Крупнейшими местами базирования флота являлись военно-морские базы Норфолк, Литл-Крик, а также база американских ПЛАРБ на Атлантическом океане Кингс-Бей.

Церемония расформирования 2-го флота США прошла 30 сентября 2011 года на военно-морской базе Норфолк. 4 мая 2018 года в Норфолке было объявлено о воссоздании флота.

Как сообщала "Страна", ранее сообщалось, что США восстанавливают против России свой Второй флот в Тихом океане. Как тогда заявил Ричардсон, возрождение этого флота происходит на фоне усиливающейся конкуренции великих держав. В сферу ответственности второго флота будет входить Восточное побережье США, а также северная часть Атлантического океана. Второй флот существовал с 12 февраля 1950 года и был расформирован 30 сентября 2011 года

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