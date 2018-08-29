Американские исследователи доказали, что социализация позволила выжить многим видам в процессе эволюции. Так, разделение труда увеличивает выживаемость колонии из шести совершенно одинаковых муравьев. Об этом сообщает Nature.

Разделение труда в небольшой колонии муравьев происходит автоматически. Ответственность лишь усиливается с увеличением размера колонии.

Исследователи из Лаборатории социальной эволюции Рокфеллеровского университета (США) взяли для эксперимента муравьев Ooceraea biroi. Эти муравьи не имеют королев, а откладывать яйца способны все особи. Кроме того, все муравьи в колонии генетически идентичны. Жизненный цикл колонии O.biroi заключается в смене фаз репродукции, когда муравьи откладывают яйца и ухаживают за личинками, но все особи коллективно выращивают потомство. В процессе "воспитания" взрослые муравьи выполняют несколько видов работы: ищут еду вне гнезда, кормят личинок, собирают отходы и выносят их из гнезда.

Фото: Daniel Kronauer/The Rockefeller University

В эксперименте ученые задействовали 112 отдельных колоний, включающих от одного до 16 взрослых муравьев и такое же количество личинок. За поведением насекомых следили при помощи автоматизированной системы. Для удобства наблюдения все муравьи были помечены краской. По результатам наблюдений исследователи определили, что в фазе воспитания личинок некоторые муравьи часто покидают гнездо, а некоторые редко, а также подсчитали расстояние, на которое муравей при этом отходит от гнезда.

Если для отдельного муравья оказывалась присуща определенная поведенческая активность, ученые также подсчитывали, в течение какого количества дней она сохраняется. Если характерная активность сохранялась в течение всей фазы воспитания, она считалась долговременной поведенческой особенностью и становилась маркером разделения труда в колонии.

Исследователи выяснили, что с увеличением размера группы поведение муравьев в ее составе становится разнообразнее. Оказалось, что если муравьи в маленьких колониях не привязаны к определенному типу работы, с увеличением колонии у ее членов появляется специализация.

В колониях с большим числом особей количество поведенческих паттернов увеличилось. С увеличением размера колонии благодаря появлению разделения труда увеличилась выживаемость личинок и стабильность колонии в целом.

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