24 августа в резиденции посольства США на Подоле прошла встреча Джона Болтона и Мари Йованович с руководителями фракций Рады.

Судя по сообщению посольства, на встрече присутствовали Юлия Тимошенко (Батькивщина), Юрий Бойко (Оппозиционный блок), Максим Бурбак (Народный фронт) и Артур Герасимов (БПП). Представителей Самопомощи и Радикальной партии не было.

В День независимости Украины Советник Президента США по национальной безопасности Джон Болтон и посол США в Украине Мари Йованович встретились с лидерами политических партий и фракций Украины. Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

По данным источников "Страны" в депутатском корпусе основными вопросами было сотрудничество МВФ и борьба с коррупцией.

По работе с Фондом американская сторона ещё раз акцентировала внимание на необходимости повышения цены на газ, как условие предоставления нового транша. По коррупции речь шла о запуске работы Антикоррупционного суда и требований усиления борьбы с коррупцией в целом.

Что касается ситуации на Донбассе, то было отмечена необходимость прогресса в формате переговоров Волкер-Сурков.

Как сообщала "Страна", ранее стали известны подробности визита советника Трампа Болтона в Киев.