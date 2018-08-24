В Министерстве финансов сказали, что приезд миссии МВФ в Украину ожидается в период с 6 по 19 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Украинская власть ожидает предстоящий визит миссии МВФ в Киев для обсуждения последних экономических событий и экономической политики и последующих шагов", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала, как правительство готовится к зачислению пятого транша макрофинансовой помощи от МВФ. Кабинет министров уполномочил первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову на подписание векселей в национальной валюте в пользу Международного валютного фонда.

Напомним также, что в марте 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с внедрением механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на четыре года.

Первый транш в сумме 5 млрд долл. Украина получила в марте 2015 года, второй (1,7 млрд долл.) - в августе 2015 года, третий (1 млрд долл.) - в сентябре 2016 года, четвертый (1 млрд долл.) - в апреле 2017 года.

Министерство финансов за январь-июнь 2018 года в рамках погашения государственного долга уплатило 104,726 млрд гривен, в том числе внешнего - 23,765 млрд гривен. В Минфине отмечают, что внешние займы в первом полугодии составили 2,7 млрд грн.

Как сообщала "Страна", ранее в Минфине рассказали, с каким настроением ждут приезда миссии МВФ в сентябре.