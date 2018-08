Американка выложила видео в Twitter, которое вызвало волну обсуждений по поводу его реальности. За четыре дня оно собрал почти 4 миллиона просмотров и более 112 000 репост.

Запись длится 5 секунд. На нем мальчик смотрит на свое отражение в зеркало, а потом уходит. Автору и многим пользователям показалось, что отражение движется быстрее мальчика. Некоторые пользователи "обвинили" в этом потусторонние силы. Люди называли видео "пугающим", а некоторые советовали вызвать экзорциста. В свою очередь, другие считают, что оптическую иллюзию создал "угол" под которым американка снимала видео.

Но есть и те, кто попытался и научно объяснить этот чудо-эффект. Одни утверждают, что данная иллюзия является результатом "удачной" съёмки, мол виноват угол, под которым был снят видеоролик.

Другие предположили куда более правильный вариант - всё это из-за эффекта роллинг-шаттера: известно, что матрицы камер записывают не всю картинку сразу, а постепенно: шторки затвора могут двигаться слева направо или наоборот. У некоторых моделей – сверху вниз или снизу вверх. Именно эта особенность работы скользящих затворов камер позволяет на какой-то части снимка запечатлеть часть изображения, в котором можно увидеть будущее.

