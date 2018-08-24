В субботу, 25 августа, на западе страны снова пройдут грозовые дожди, в остальных украинских областях осадков не предвидится.

На Западе температура воздуха от +27 до +29 градусов. А ночью температура воздуха будет от +14 до +16 градусов. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

На севере наоборот солнечно, переменная облачность. Днем стоит ожидать от +27 до +30 градусов тепла. А ночью будет минимум +11 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. В Киеве днем +28…+30, ночью – 14…16 градусов тепла.

На востоке продолжается сухое лето. Солнце и белые облака. Температура от +27 до +30 градусов. Ветер восточный, 3-8 м/с.

На Юге и в Крыму без изменений, тепло и солнечно. Температура днем от +29 до +34 градусов. А ночью вас ожидает от +17 до +19 градусов. Ветер также юго-восточный, 3-8 м/с.

В Киеве в субботу ожидается сухая и солнечная погода, температура днем 27-29 градусов тепла.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", последние выходные лета подарят Украине 32-градусную жару.

Также мы рассказывали, про погоду на выходные 24-26 августа в Киеве, Днепре, Одессе и Львове.