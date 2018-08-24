В течение дня пятницы, с 7.00 до 18.00, боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив на отдельных направлениях вооружение, запрещенное минскими соглашениями, погиб один военнослужащий, еще двое ранены, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, различных типов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Под обстрел попали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Авдеевка, Невельске, Красногоровка, Гранитное, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Широкино. В районах населенных пунктов Красногоровка и Гранитное враг открывал огонь по позициям Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов. В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел, - говорится в сообщении. - Но в целом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

К сожалению, в течение дня один военнослужащий погиб и двое были ранены. Ранее в этот же день после обстрела из артиллерии калибра 152 мм села Врубовка на Луганщине погиб 35-летний житель села. Кроме того пострадали три жилых дома и местная школа.

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

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