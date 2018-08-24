Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" III степени пятерых иностранных граждан. Об этом говорится в указе №238, который был опубликован на официальном сайте Администрации Президента, передает УНН.

Согласно указу главы государства, иностранцев наградили "за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, развитие межгосударственного сотрудничества и плодотворную общественную и гуманистическую деятельность".

Список награжденных иностранных граждан:

Алле Паоло - координатора группы по межпарламентским связям Италии с Украиной, Итальянская Республика;

Зелинского Даниила - архиепископа Западной епархии Украинской православной церкви, Соединенные Штаты Америки;

Лютюк Анатолия Кузьмича - руководителя Центра украинской культуры в городе Таллинн, Эстонская Республика

Фаленский Ханса-Йоахима - внешнеполитического референта фракции ХДС/ХСС Бундестага Федеративной Республики Германия;

Фете Андрея Богдановича - президента Украинского конгрессового комитета Америки, Соединенные Штаты Америки.

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