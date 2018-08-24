В Торецке Донецкой области с 20:00 24 августа прекращается подача воды из-за прекращения электроснабжения Горловской фильтровальной станции. Об этом сообщил заместитель руководителя в Военно-гражданская администрация города Торецк Сергей Винник.

"В результате боевых действий 24.08.2018 года повреждена линия электроснабжения Горловской фильтровальной станции №2. Вода в город Торецк не поступает. В 20.00 будет прекращена подача воды абонентам. При поступлении дополнительной информации буду информировать", - написал он.

Фото: facebook.com/vinnik.ss

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