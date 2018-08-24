Американский сенатор Джон Маккейн, который борется с агрессивной формой опухоли мозга уже более года, отказался от лечения. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявление семьи.

"В течение года Джон превзошел все ожидания, связанные с его выживанием. Однако прогресс болезни и неумолимое старение выносят свой вердикт. Со своей обычной силой воли он решил прекратить лечение", - говорится в заявлении семьи Маккейна.

Маккейн проходил лечение с июля 2017 года. Семья 81-летнего Маккейна находится в Аризоне. По словам близких к семье людей, его смерть неизбежна, пишет газета. Отмечается, что Маккейн уже давно не появляется на публике.

Напомним, что 19 июля 2017 года Джону Маккейну диагностировали опухоль мозга. В июле 80 -летний тогда Джон Маккейн перенес операцию по удалению опухоли на головном мозге, которая позже была признана формой глиобластомы. Ранее сенатор заявлял, что надеется победить болезнь.

Фото: google.com.ua

Напомним, в декабре 2017 года Маккейна госпитализировали из-за побочных эффектов лечения онкологии.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн в своей новой книге "The Restless Wave" призвал обдумать вопрос об организации американской кибератаки против России.

Как сообщала "Страна", врачи дали неутешительный прогноз Джону Маккейну, который борется с раком мозга.