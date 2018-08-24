Сегодня, 24 августа, в Печерском районе столицы забросали дымовыми шашками консульство России в Украине на улице Добровольческих батальонов, 5 (бывшая улица Панфиловцев).

Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, инцидент произошел во второй половине дня.

"Дымовую атаку" зафиксировал боец Нацгвардии, который заступил на охрану консульского отдела.

Со слов охранника, неизвестный мужчина бросил две дымовые шашки, одна из которых залетела на территорию консульского отдела диппредставительства России в Украине. Другая шашка упала возле его забора. После бросков неизвестный скрылся. Дымовые шашки были оперативно потушены и не привели к возгоранию или какому-то существенному ущербу.

По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.296 УК Украины-хулиганство с использованием заранее заготовленных предметов.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве произошла драка со стрельбой. Полиция открыла дело, задержанные отрицают причастность.

Также "Страна" писала, как сегодня в столице вспыхнуло здание типографии.

А перебегавшего дорогу в неположенном месте пешехода переехали сразу два автомобиля.