Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что лучшая форма правления для нашей страны - парламентская с канцлером во главе правительства.

Как сообщает пресс-служба партии, об этом она сказала во время презентации концепции новой Конституции Украины.

По мнению политика, украинское общество должно выбирать парламентское большинство, во главе которой будет кандидат в канцлеры, который в случае победы на выборах возглавит правительство.

"Могу вам твердо сказать, что я в большой команде, которая работает, и в этой команде абсолютное большинство верит в то, что правильно организованная парламентская форма правления является очень сильной вещью, и она на порядки сильнее, чем президентская", - сказала она в ходе презентации концепта новой Конституции в пятницу в Киеве.

"Если устранить недостатки парламентской формы правления… Это может быть тем предложением, которое может лечь в основу (новой Конституции – ИФ)", - добавила политик.

Между тем она отметила, что в Украине не нашла бы поддержку идея избирать канцлера в парламенте в условиях парламентской формы правления, и этот вопрос, по ее мнению, нужно урегулировать в новой Конституции.

"Кандидат в канцлеры становится во главе партийного списка, который идет в парламент. Все знают, что это – кандидат в канцлеры. И если побеждает партия, все знают, кто канцлер… И это сильнее, чем президент, который сегодня избирается и ни на что не опирается", - озвучила она свое видение.

Во время мероприятия была также презентована интернет-платформа для всенародного обсуждения новой Конституции.

Пресс-служба также сообщает, что Тимошенко встретилась с советником по вопросам национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джоном Болтоном, который находится в Украине с коротким визитом.

Она поблагодарила представителя Трампа за принципиальную позицию США в вопросе сохранения территориальной целостности Украины, возвращения Крыма и Донбасса, а также введение санкций против России как страны-агрессора.

Ранее "Страна" писала, на кого сделают предвыборную ставку мэры крупнейших городов, которые хвалят Порошенко, ходят к Тимошенко.

Также мы сообщали, что украинцы больше верят в победу на выборах президента Тимошенко, чем Порошенко.