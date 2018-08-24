В Днепре мужчина покончил с собой, выпрыгнув из окна седьмого этажа в день своего рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой патрульную полицию Днепропетровской области.

Инцидент произошел 23 августа на проспекте Александра Поля.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, они увидели, что мужчина лежал на земле без признаков жизни.

"Мужчина 23.08.1964 года рождения выпрыгнул с балкона седьмого этажа. Полицейскими была вызвана скорая помощь. Также пытались оказать первую медицинскую помощь. Кроме того, на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу", - отметили в полиции.

Как рассказали дети погибшего, мужчина и раньше пытался совершить самоубийство.

Также стало известно, что он работал водителем-охранником в охранной фирме.

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