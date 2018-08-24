Сегодня, в День независимости Украины на телеканале "1+1" ожидается прямая трансляция праздничного концерта "Океана Эльзы". Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Начало концерта начнется в 22:10. Известно, что масштабное музыкальное событие пройдет на НСК "Олимпийский". Начнут трансляцию любимые украинские ведущие и известна телепара Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

В сюжете утреннего шоу "Завтрака с 1+1" Святослав Вакарчук рассказал о сюрпризах, которые "Океаны" подготовили украинцам. "Я думаю, что концерт будет длится около 3 часов. Должно быть действительно что-то грандиозное и искреннее, чтобы удержать внимание зрителей", - отметил Святослав Вакарчук.

Специально для выступления на НСК "Олимпийский" построили огромную сцену в форме волны. Ее размеры удивили даже самих музыкантов. Высота экрана достигает шестиэтажного дома.

Кроме декораций, Святослав Вакарчук обещает порадовать слушателей грандиозными и искренними номерами. Музыкант планирует спеть сразу три музыкальных премьеры: концертные версии песен "В небо гонит", "Без тебя" и новую композицию "Сколько нас", в которой многие увидели намек на выборы.

Во время последней песни поклонников зрителей ожидает нечто особенное. На этот раз вокалист отвел слушателям важную роль в исполнении, чтобы спеть песню всем стадионом. Каждую композицию будет сопровождать специально подготовленный видеоряд.

С "Океанами" на одну сцену выйдут еще 10 музыкантов, которые, как правило, с ними не выступают. К ним присоединятся шесть бэк-вокалистов и духовая секция из четырех человек.

Прослушиванием участников занимался аранжировщик и клавишник Милош Елич о чьем уходе ранее сообщали украинские журналисты. Но как позже оказалось, половина вокалистов, прошедших отбор - это участники проекта "Голос страны", что особенно порадовало Святослава, который по случайному стечению обстоятельств провел в жюри песенного конкурса четыре сезона.

Начнет концерт специально приглашенный украинский музыкальный этно-группа "ДахаБраха".

Фото: 1plus1.ua

Как сообщала "Страна", Вакарчук вернулся из США и прокомментировал свое участие в выборах президента.

Ранее Вакарчук заявлял: "Чтобы вернуть Крым и Донбасс, Украине нужно стать Западной Германией".