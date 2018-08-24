Минфин Украины провел частное размещение нот на $725 млн, говорится в сообщении ведомства.

Бумаги со сроком обращения до 2019 года прошли листинг на Венской фондовой бирже. Привлеченные средства будут использованы на нужды бюджета.

Эмиссия бумаг может обеспечить "столь необходимое промежуточное финансирование" до тех пор, пока Украина не получит следующий транш финансирования от МВФ, наряду с другим выпуском облигаций (вероятно, в сентябре или октябре), отметил стратег по развивающимся рынкам Bluebay Asset Management Тим Эш, слова которого приводит Bloomberg.

Украина надеется получить от МВФ около $17 млрд в рамках реализуемой с 2015 года 4-летней программы расширенного финансирования EFF. Киев к настоящему времени получил четыре транша финансирования общим объемом $8,7 млрд. Выделение очередного транша, которое первоначально было запланировано еще на май-июнь 2017 года, отложено, поскольку Украина пока не смогла выполнить ряд условий программы.

По данным известного инвестиционного банкира Наймана нынешнее размещения ценных бумаг вынужденное. А процент, под который занимаются деньги, крайне высокий.

"По рынку пошел слух что Украина провела частное размещение ценных бумаг (нот) с погашением в 2019 году на сумму $725 млн с доходностью порядка 9,1-9,15% годовых.

Вынужденная сделка. Конечно же нереально дорогая. Спровоцирует ли это распродажи украинских евробондов на рынке? Возможно да. Ведь доходность евробондов Украины с погашением в 2019 году намного ниже: 6.76% годовых. Но пока рынки спокойны. Ведь кто-то может расценить такое размещение как Перемогу. Даже на Западе. Однако пока такое поведение Минфина лишь свидетельствует о все более тугом затягивании долговой удавки на шее Украины", - написал Эрик Найман.

Фото: facebook.com/

Как сообщала "Страна", в Украине возникла большая проблема с наполнением бюджета.

Мы писали, что в Fitch Ratings призвали Украину сократить расходы госбюджета.

Ранее в Нацбанке рассказали, что будет с Украиной без траншей МВФ.