Экс-супруг Моники Белуччи 51-летний французский актер Венсан Кассель женился на 21-летней итальянской модели Тине Кулаки. Об этом актер сообщил в своем Instagram.

"Да!" - сопроводил подписью Кассель фотографию в своем аккаунте.

Молодожены познакомились в 2015 году. Слухи о скорой свадьбе Касселя и Кулаки появились еще весной, и недавно в интервью Vanity Fair 51-летний актер подтвердил их.

Этой весной избранница Касселя спровоцировала слухи о помолвке, показав кольцо в своем Instagram. В интервью Vanity Fair пара подтвердила скорую свадьбу.

"Когда несколько месяцев назад он спросил, выйду ли я за него замуж, он буквально застал меня врасплох. Мы никогда не обсуждали это ранее. Я не сразу ответила, потому что просто не ожидала", - призналась невеста Касселя.

Венсан рассказал, что был удивлен, когда узнал возраст Тины.

"Мы не выбираем тех, в кого влюбляемся. Я не знал, сколько Тине лет, когда встретил ее. А когда узнал, был немного удивлен".

Через некоторое время актер решил встретиться с отцом девушки, чтобы показать серьезность своих намерений.

Фото: instagram.com/vanityfairitalia

instagram.com/vanityfairitalia

instagram.com/vanityfairitalia

Фото: instagram.com/vanityfairitalia

Также Венсан Кассель вспомнил свои прошлые отношения. Он прожил в браке с Моникой Белуччи 14 лет. У актеров есть двое детей - 13-летняя Дева и восьмилетняя Леони.

"Мне казалось, что я сделал все, что должен был сделать: был женат и воспитал двух прекрасных дочек. Я принял решение быть свободным, и холостяцкая жизнь действительно была веселой. Но через какое-то время я понял, что моя жизнь пуста. Я уже не ожидал встретить кого-то, но это случилось. И эта женщина оказалась намного моложе, чем я мог себе представить", - поделился актер.

Он признался, что планирует свадьбу с Тиной Кунаки и готов стать отцом в третий раз.

Как сообщала "Страна", секс-символу Франции Венсану Касселю 23 ноября исполнится 52 года.

Ранее "Страна" писала, как Белуччи напала на коллегу со страстными поцелуями на открытии Каннского фестиваля.