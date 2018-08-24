Город Яремче, что в Ивано-Франковской области, затопило в результате мощных ливней. Об этом сообщает местный портал "Версії".

Согласно сообщению издания, по улицам города текут реки грязной воды, а на дорогах образовались заторы, кое-где воды машинам по радиатор.

Фото: versii.if.ua

Позже появились и фото сильного града в Яремче.

Фото: westnews.com.ua/

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток 24 августа во Карпатском регионе грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м / с, сообщает управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.

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