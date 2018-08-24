Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в телефонном разговоре обсудили дальнейшие шаги в процессе создания Единой поместной православной церкви Украины.

"Собеседники обсудили дальнейшие действия на пути создания Единой поместной православной церкви Украины", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства по итогам разговора.

Вселенский патриарх Варфоломей также поздравил украинцев с Днем Независимости. "Самые теплые поздравления всем украинцам, охваченным любовью Константинопольской Матери-Церкви", - сказал он.

Как сообщала "Страна", синод, где мог бы решиться вопрос Томоса для Украины, перенесли на октябрь.

Мы писали, что в Киевском патриархате теперь ждут рассмотрение Томоса в начале сентября.

Ранее стало известно, что Филарет угрожает отобрать всю недвижимость у УПЦ сразу после Томоса .