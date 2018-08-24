В финском в городе Куопио случилась серьезная авария, в результате которой автобус упал с моста на железную дорогу. В результате ДТП погибли четыре человека, более 20 пострадали. Об этом сообщает Yle со ссылкой на заявление полиции.

Двое человек получили серьезные ранения, остальные пострадали незначительно, отмечает полиция. Автобус перед падением на железнодорожные пути врезался в пять автомобилей, остановившихся на красный сигнал светофора.

Водитель автобуса, выживший в аварии, рассказал, что у автобуса отказали тормоза. Движение поездов на месте аварии прервано.

По сведениям полиции, автобус ехал от Куопио на юг. Речь идет о заказном автобусе компании Kemin Liikenne. Всего в нем, по предварительной информации, находилось 20 пассажиров.

По предварительной версии, причиной аварии стала техническая неисправность автобуса. По словам очевидцев, автобус ехал на большой скорости, прежде чем врезаться в ограждение и упасть с моста.

Движение поездов на месте аварии прервано. Поезда заменены автобусами. В районе, где произошла авария, образовались большие пробки.

На месте аварии работают спасатели Фото: Antti Karhunen/Yle

Фото: Antti Karhunen / Yle

Фото: Antti Karhunen / Yle

Как сообщала "Страна", ранее в аэропорту столицы Финляндии задымился самолет.

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