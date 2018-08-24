В Эстонии консервативная народная партия EKRE, входящая в парламент страны, планирует восстановить в городе Лихула памятный камень в честь эстонских солдат, воевавших на стороне нацистской Германии. Скандальный памятник был установлен и снесен в 2004 году. Об этом сообщает Delfi.

В начале сентября члены партии EKRE намерены провести торжественное мероприятие под названием "День памяти монумента в Лихула", участники которого "будут петь близкие им по духу и патриотические песни".

В ходе мероприятия будет также установлен временный памятник, дизайн которого копирует снесенный 14 лет назад камень.

Так выглядел прежний монумент Фото: wikipedia.org

На памятнике легионерам 20-й эстонской дивизии СС был изображен солдат в немецкой форме, с немецким Железным крестом и с немецким автоматом в руках. Надпись под барельефом гласила: "Эстонцам, сражавшимся в 1940-1945 годах против большевизма и за восстановление независимости Эстонии". Никто из официальных лиц на церемонии открытия памятника не присутствовал.

Установка памятника вызвала протесты среди русскоязычного населения страны. Соответствующее заявление сделал и МИД России. Правительство Эстонии пришло к выводу, что нельзя устанавливать в стране памятники, "смысл и значение которых истолковывается как попытка возродить память о тоталитарных режимах, оккупировавших страну". Поэтому 2 сентября 2004 памятник был демонтирован.

Как сообщала "Страна", Украину назвали "декларативно прозападной" в Индексе вестернизации постсоветских стран.

Также "Страна" писала, что в Латвии официально уравняли ветеранов СССР и Третьего рейха. Граждане, воевавшие за нацистскую Германию, получили статус участника Второй мировой войны.