Мать Владимира Балуха рассказала Крымской правозащитной группе, что за это время украинец сильно похудел и выглядит очень плохо. До ареста Владимир Балух весил около 95 килограммов, сеголня он весит около 60 килограммов, таким образом он похудел на 35 кг за время голодовки с марта 2018 года. Об этом в пятницу, 24 августа, со ссылкой на родственников украинца сообщает Крымская правозащитная группа.

Мать Балуха 9 августа побывала на свидании с сыном в ИВС п. Раздольное. Она рассказала Крымской правозащитной группе, что за это время украинец сильно похудел и выглядит очень плохо.

“Выглядит как старичок. Он никогда мне не скажет, что у него что-то со здоровьем плохо. Никогда. Я знаю, что и болел он, и поясница болела, и нога, и вообще все было плохо, а он мне говорил, что все хорошо. Когда мы с ним говорили, рядом стоял полицейский, а он при нем ничего такого не скажет”, - отметила Наталья Балух и добавила, что ее сын практически не принимает пищу, только иногда кисель из овсянки и сухари.

На фото сверху Балух до ареста, а втором фото Балух в июне 2018 года. Коллаж: Страна.ua

При этом этом крымская "прокуратура" утверждает, что здоровье украинца удовлетворительное. В официальном ответе "прокуратура" сообщила защите украинца, что "жизненно-важные показатели Балуха в норме и в специализированной медпомощи он не нуждается”.

“Давать пояснения о причинах голодовки в том числе надзирающему прокурору обвиняемый отказался”, - отмечается в ответе надзорного органа.

Также в документе указано, что "Железнодорожный районный суд Симферополя" 13 августа 2018 года прекратил производство по ходатайству об условно-досрочном освобождении активиста, который уже более 1 года и 8 месяцев находится под стражей и более 3 месяцев голодает (крайне ограниченно принимает пищу) в знак протеста. Адвокат Балуха Ольга Динзе сообщила КПГ, что защита украинца обжалует это решение.

Напомним, 19 марта в крымском СИЗО украинец Балух объявил бессрочную голодовку.

Как сообщала "Страна", украинского политзаключенного Балуха в Крыму приговорили к 5 годам колонии.