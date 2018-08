Вторая по величине в мире звукозаписывающая компания Sony Music, которая владеет правами на альбомы Майкла Джексона, призналась в подделке нескольких песен легендарного поп-исполнителя. В ходе судебного разбирательства компания призналась, что партии в трех песнях посмертного альбома "Michael" исполнил другой вокалист. Об этом сообщает EDM.com.

Композиции "Monster", "Keep Your Head Up" и "Breaking News" поет другой вокалист. Однако вердикт по делу пока не вынесли. Сообщается, что заседание суда по делу против Sony Music и The Jackson Estate (компания, владеющая рекламными правами Джексона) состоялось 23 августа.

Первой на компанию подала в суд поклонница музыканта Вера Серова. Она обвинила компании в том, что покупала диск с песнями одного музыканта, а получила - с композициями другого. Девушка при поддержке независимых экспертов заявила о подделке вокала на пластинке "Michael". R'n'B-певец Джейсон Малаки признавался на своей странице в Facebook, что голос принадлежит ему, но вскоре удалил запись и заявил о взломе профиля.

Как сообщала "Страна", Майкл Джексон умер в июне 2009 года, а в 2010 году вышел его посмертный альбом "Michael".

Пластинка продалась рекордным тиражом и получила платиновый статус в 19 странах, в том числе США и Великобритании. Billboard даже включил Джексона в десятку самых высокооплачиваемых музыкантов в 2015 году.