Синоптик Наталья Диденко дала краткую оценку сегодняшней погоды и сделала прогноз на выходные дни 25 и 26 августа.

"Над нами сейчас преимущественно светит солнце. Над Западом сегодня местами лило, гремело, и до сих пор иногда льет и гремит. Впереди еще два выходных. 25-26 августа в Украине будет очень тепло, + 26 ...+ 30 градусов. На юге + 29... + 32 градуса. Сухо, солнечно в большинстве областей. На Западе остается вероятность локальных грозовых дождей. Правда, ближе к Карпатам. В Киеве субботу и воскресенье - лето. Солнечно, облачно, + 28 ...+ 30 градусов", - написала она.

И также добавила карту облачности над Украиной и и Европой, на которой видно, что дожди действительно возможны только на западе.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" рассказывала, какой будет погода на выходные 24-26 августа в Киеве, Днепре, Одессе и Львове.

Мы сообщали, что в Украине объявили самый высокий уровень пожароопасности до конца выходных.