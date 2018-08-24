В пятницу, 24 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 8 обстрелов со стороны сепаратистов, потерь в течение текущей суток не было. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.

Обстрелы велись в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении. По данным штаба, там противник применил артиллерию, минометы и автоматические гранатометы.

"Обстрелы с применением 82-мм минометов также происходили вблизи н.п. Павлополь, Водяное, Гнутово и Широкино на Мариупольском направлении", - сообщили в пресс-центре.

Во всех случаях Объединенные силы применяли адекватные меры.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, днем ранее на Донбассе в бою погибли 5 украинских военных, 7 человек ранены.

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