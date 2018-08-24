В Узбекистане запретили упоминать в эфире имя покойного президента страны Ислама Каримова, приказ поступил редакторам всех телерадиокомпаний. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на узбекистанскую службу "Радио Свобода".

Ведущие телеканалов НТРК сообщили, что приказ не упоминать в эфире имя Каримова поступил около месяца назад от Хайриддина Султанова, госсоветника президента Узбекистана Шавката Мирзияева. "Сейчас упоминать в эфире имя Ислама Каримова стало намного опаснее, чем имя главаря религиозных экстремистов Тахира Юлдаша", - сказал источник "Радио Свобода".

Он добавил, что с начала 2018 года тележурналистам начали советовать чаще говорить в эфире про Мирзияева. Журналист телеканала "Ешлар" заявил, что на НТРК запрещено не только упоминать в эфире имя Каримова, но и показывать его фотографии и памятники, а также репортажи, где имеются надписи с его именем.

Память о Каримове пытаются искоренить также уничтожая портреты и книги. Один из студентов Бухарского государственного университета в июне 2018 года сообщил "Радио Свобода", что из вуза вывезли все книги первого президента Узбекистана. По словам студента, их сдали в макулатуру.

Позже ученый, работающий в Институте рукописей Академии наук Узбекистана, рассказал, что институт получил выговор за висящий в зале собраний портрет Каримова. После чего руководство вуза поручило "уничтожить" все портреты Каримова и лозунги с его цитатами. "С настенных панно стерли все тексты, в которых упоминается имя Ислама Каримова. Около 10 портретов вынесли во двор Института рукописей", - сказал ученый.

Напомним, первый президент Узбекистана Ислам Каримов умер 2 сентября 2016 года.

Как сообщала "Страна", внук покойного президента Узбекистана Каримова попросил убежища в Великобритании.

А мать Ислама Каримова-младшего находится под стражей по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты и легализации доходов, полученных преступным путем.