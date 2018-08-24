"Не бойтесь испортить праздничную атмосферу". Супрун дала рекомендации, как вести себя в толпе
И. о министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook дала рекомендации, как вести себя на массовых мероприятиях в толпе.
"Помните, неконтролируемая толпа может быть очень опасна. Простые правила помогают уберечь здоровье и жизнь", написала Супрун.
- Первым делом делом хорошо изучите информацию о мероприятии, которое собираетесь посетить: место, продолжительность и формат мероприятий, предусмотрены меры по безопасности, прогнозируемое количество участников.
- Проверьте прогноз погоды. Летом особенно важно помнить об употреблении достаточного количества воды, чтобы избежать дегидратации (возьмите воду с собой или купите на месте).
- По прибытию на место хорошо изучите среду, особенно обратите внимание на выходы, место оказания помощи (при наличии таковых) и расположение координаторов мероприятия. Всегда обращайте внимание на все, что происходит вокруг. Это жизненно необходимо для того, чтобы сориентироваться в случае опасности.
- Договоритесь с друзьями и близкими о месте встречи в случае, если потеряетесь.
- Если вы движетесь с толпой в одном направлении, поддерживайте общую скорость, не толкайтесь. Избегайте любых мест сужения между зданиями, тупиков или выступов.
- Пересекайте толпу по диагонали или касательной. Ни в коем случае не двигайтесь против толпы
- Не стойте слишком близко у стен, металлических заборов или витрин.
- Если вы движетесь в толпе и что-то упало, ни в коем случае не опускайтесь, чтобы поднять. Чтобы избежать этого - подготовьтесь заранее: надежно спрячьте важные вещи в карманы и убедитесь, что хорошо завязали шнурки.
- Если вы упали - прежде всего, защитите голову руками и подогните ноги к груди. Старайтесь подняться как можно быстрее по ходу толпы;
- Желательно не надевать предметы или вещи, за которые можно зацепиться: шарф, длинные украшения или галстук. Не носите высокие каблуки или очень короткую одежду, что может ограничивать ваше движение.
- Если с вами дети - держите их постоянно в поле зрения. Оденьте ребенка в яркую одежду и убедитесь, что она будет с вами связь в непредвиденной ситуации (например, заряженный телефон).
- Общайтесь с окружающими и не стесняйтесь попросить помощи в случае необходимости. Не бойтесь испортить праздничную атмосферу - ваша безопасность и здоровье важнее!
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