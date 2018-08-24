И. о министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook дала рекомендации, как вести себя на массовых мероприятиях в толпе.

"Помните, неконтролируемая толпа может быть очень опасна. Простые правила помогают уберечь здоровье и жизнь", написала Супрун.

Первым делом делом хорошо изучите информацию о мероприятии, которое собираетесь посетить: место, продолжительность и формат мероприятий, предусмотрены меры по безопасности, прогнозируемое количество участников.

Проверьте прогноз погоды. Летом особенно важно помнить об употреблении достаточного количества воды, чтобы избежать дегидратации (возьмите воду с собой или купите на месте).

По прибытию на место хорошо изучите среду, особенно обратите внимание на выходы, место оказания помощи (при наличии таковых) и расположение координаторов мероприятия. Всегда обращайте внимание на все, что происходит вокруг. Это жизненно необходимо для того, чтобы сориентироваться в случае опасности.

Договоритесь с друзьями и близкими о месте встречи в случае, если потеряетесь.

Если вы движетесь с толпой в одном направлении, поддерживайте общую скорость, не толкайтесь. Избегайте любых мест сужения между зданиями, тупиков или выступов.

Пересекайте толпу по диагонали или касательной. Ни в коем случае не двигайтесь против толпы

Не стойте слишком близко у стен, металлических заборов или витрин.

Если вы движетесь в толпе и что-то упало, ни в коем случае не опускайтесь, чтобы поднять. Чтобы избежать этого - подготовьтесь заранее: надежно спрячьте важные вещи в карманы и убедитесь, что хорошо завязали шнурки.

Если вы упали - прежде всего, защитите голову руками и подогните ноги к груди. Старайтесь подняться как можно быстрее по ходу толпы;

Желательно не надевать предметы или вещи, за которые можно зацепиться: шарф, длинные украшения или галстук. Не носите высокие каблуки или очень короткую одежду, что может ограничивать ваше движение.

Если с вами дети - держите их постоянно в поле зрения. Оденьте ребенка в яркую одежду и убедитесь, что она будет с вами связь в непредвиденной ситуации (например, заряженный телефон).

Общайтесь с окружающими и не стесняйтесь попросить помощи в случае необходимости. Не бойтесь испортить праздничную атмосферу - ваша безопасность и здоровье важнее!

Как сообщала "Страна", ранее Супрун рассказала украинцам о пилюлях-пустышках.

Мы писали, что Супрун советует украинцам становиться опекунами бездомных животных, чтобы улучшить свое здоровье.

Также Супрун рассказала, чем обуздать стресс, чтобы не вызывать хронических болезней.