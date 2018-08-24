Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с советником по вопросам нацбезопасности президента США Дональда Трампа Джоном Болтоном. Она выразила благодарность за то, что США придерживаются принципиальной позиции в сохранении территориальной целостности Украины, прекращении оккупации Крыма и Донбасса и введении ограничительных санкций в отношении России. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Лидер ВО "Батькивщина" после встречи с Болтоном дала наивысшую оценку поддержке, которую оказывает Украине команда президента США Дональда Трампа.

"Хочу извиниться, что мне пришлось уехать на эту дипломатическую встречу (с Дж.Болтоном). Могу вам сказать, что такой сильной, осознанной и последовательной поддержки, как сейчас, от этой команды, которая работает с Трампом, я, честно говоря, не помню", - сказала она во время презентации концепта новой Конституции в пятницу в Киеве.

Юлия Тимошенко на некоторое время покинула презентацию для встречи с Болтоном.

По информации пресс-службы ВО "Батькивщина", лидер партии обсудила с Болтоном вопрос коррупции в Украине и ознакомила его со своим подходом к решению данной проблемы. В частности, с частью проекта новой Конституции, касающейся создания подотчетного независимого судопроизводства и контролирующих органов.

Собеседники уделили внимание и вопросу энергетической независимости Украины.

Тимошенко отметила необходимость существенного повышения внутренней добычи газа, а также обсудила с представителем США перспективу поставки сжиженного газа из США в Украину.

Кроме того, обсуждался вопрос дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Кроме личного общения с Болтоном Тимошенко приняла участие в его встрече с лидерами парламентских фракций, на которой присутствовали также посол США в Украине Мари Йованович и руководитель комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря (фракция "Батькивщина").

Фото: ba.org.ua

Как сообщала "Страна", украинцы больше верят в победу на выборах президента Тимошенко, чем Порошенко.

Ранее "Страна" писала, на кого сделают предвыборную ставку мэры крупнейших городов.

Напомним также, что "Страна" отвечала на пять главных вопросов и ответов о предвыборной кампании Тимошенко.