Утром пятницы, 24 августа, в Лондоне полицейские остановили машину с вратарем лондонского "Тоттенхэма" и сборной Франции Уго Льорисом.

Ему предъявлено обвинение в вождении в пьяном виде. Об этом сообщает The Sun. По данным журналистов, вратарь был остановлен сотрудниками правопорядка, после чего был отпущен под залог.

Футболиста обязали явиться в суд 11 сентября, где будет рассмотрено его дело. Уго Льорис был основным вратарем сборной Франции на триумфальном чемпионате мира 2018 года.

Как сообщала "Страна", нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, признанный лучшим молодым футболистом Чемпионата мира-2018, отказался от денег, заработанных в составе национальной команды на турнире. Он передал их на благотворительность.

Напомним, как Франция второй раз стала чемпионом мира по футболу.