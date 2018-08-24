Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение антисептика "Биосепт" украинского производства, который применяется для дезинфекции кожи рук. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства "Биосепт", раствор для наружного применения 96%, по 100 мл, серии 051217, украинского производства в связи с несоответствием требованиям аналитической нормативной документации регистрационного удостоверения", - говорится в документе.

Добавим, что данный препарат используется для дезинфекции кожи рук.

При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местное раздражающее действие.

Все аптеки должны поместить данный препарат в карантин до следующего распоряжения.

Как сообщала "Страна", ранее в Украине запретили популярный анестетик из-за летального случая.

Также "Страна" писала, что в Украине запретили российские лекарства от столбняка, энцефалита и стафилококка.