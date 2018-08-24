Молодой полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко перестал попадать в основной состава "бело-голубых" из-за конфликта с наставником киевлян Александром Хацкевичем. Об этом сообщает Sport.ua.

Шапаренко не попал в заявку на матч с "Шахтером", а после него не зашел в раздевалку поздравить партнеров с победой, что заметил главный тренер. После этого Шапаренко в заявке основной команды не появлялся, хотя провел уже несколько матчей за "Динамо" U-21.

Перед ответным матчем со "Славией" Хацкевич сказал, что Шапаренко в обойме 20-ти игроков готовится к матчу, но в заявку он не попал. Не оказалось Николая и среди игроков, которые отправились на игру с «Аяксом» в Амстердам.

В пятницу, 24 августа Шапаренко вышел в основном составе "Динамо" U-21 на игру c одесским "Черноморцем" и отыграл 60 минут. При этом, голом игрок в результативной игре так не отличился. Матч завершился со счетом 3:3, а в составе киевлян забивали Буэно, Калитвинцев и Шпырка.

Как сообщала "Страна", после матча с "Аяксом" Хацкевич заявил, что Гармаш играл на соперника и пообещал в Киеве новый футбол.

Напомним, что Сергей Ребров стал главным тренером венгерского Ференцвароша.