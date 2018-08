Президент США Дональд Трамп призвал американцев учиться распознавать "фейковые новости" от настоящих. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Медиа-гиганты заставляют молчать миллионы людей. Это недопустимо даже при том условии, что при этом нам придется терпеть производителей "фейковых новостей", таких как Си-Эн-Эн, чьи рейтинги значительно пострадали. Людям нужно научиться определять, без цензуры, что правда, а что нет", - написал он на своей странице в Twitter.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

При этом президент отметил, что компании-операторы соцсетей не уделяют внимания позиции миллионов людей.

Напомним, Трамп регулярно выступает с критикой в отношении ряда СМИ, обвиняя их в создании так называемых фейковых новостей. Ранее Трамп уверял, что The New York Times и The Washington Post закроются через семь лет.

Ранее Трамп похвалил свою встречу с Путиным и прошелся по "фейк-медиа".

Как сообщала "Страна", Папа Римский сравнил фейковые новости с ложью, которую сатана "скормил" праматери Еве.