У пункта пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) в пятницу скапливается транспорт, ожидающий пропуска на территорию Российской Федерации, сообщает Интерфакс.

"По состоянию на 13:00 представителями Харьковского отряда Государственной пограничной службы оформлено 300 легковых и 55 грузовых автомобилей, ожидающих пропуска на территорию РФ. Еще около 100 легковых и 30 грузовых транспортных средств находятся у пункта пропуска "Гоптовка" и на его территории", - сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Отмечается, что официальной информации от представителей РФ о причинах медленной работы российского пункта пропуска "Нехотеевка" (Белгородская обл.) и непропуска транспорта не поступало.

Госпогранслужба просит тех, кто намерен в ближайшее время ехать в Россию через Гоптовку, принять во внимание эту информацию и по возможности выбирать другой маршрут.

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